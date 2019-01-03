Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил христианскую православную христианскую общину республики с праздником Рождества, сообщает сайт главы государства.
"Азербайджан, превратившийся в один из адресов мультикультурализма в современном мире, обладает основывающимся на принципах высокого гуманизма обществом, где прогрессивные общественные ценности принимаются как нормы демократического сожительства. Православие является крупнейшей по численности христианской конфессией в Азербайджане, где представители различных религий и национальностей исторически живут в условиях мира и благополучия как единая семья. С удовольствием хочу отметить, что, как и другие национальные меньшинства нашей страны, православная христианская община, внося свой достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, принимает тесное участие в большом процессе развития и строительстве гражданского общества в Азербайджане. Верю, что православная христианская община и впредь будет делать все возможное для еще большего укрепления Азербайджана, который является нашим общим домом", - говорится в тексте поздравления.
Глава государства отметил, что праздник Рождества, олицетворяющее обновление, согласие и благополучие, ежегодно торжественно и с большим воодушевлением отмечается в Азербайджане.
"В этот светлый день еще раз передаю вам праздничные поздравления, желаю вашим семьям счастья и благополучия",- говорится в сообщении.
А. Мамедов
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