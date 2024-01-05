Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 72.19 -0.51 Brent 77.59 -0.66

Религия 05.01.2024 13:22

Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством.

“В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия. Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие, которое является одним из преимущественных качеств нашего общества, как огромное достижение нашей государственности, считаем сохранение господствующей в стране атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах гуманизма и терпимости, одним из приоритетных направлений нашей государственной политики”, - отмечается в тексте поздравления президента.


“Отрадно, что наши соотечественники-христиане, пользуясь широкими возможностями, создаваемыми образцовыми отношениями между государством и религией, сохраняют свои обычаи и традиции, язык и культуру, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют в проводимой в нашей стране масштабной созидательной работе, во всех сферах общественно-политической жизни”, - отметил президент в своем поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, РОЖДЕСТВО


Похожие новости


Алиев поздравил Бермудеса с Днем освобождения Кубы Эрдоган поздравил Алиева с днем рождения Санду: признательна Азербайджану и лично президенту Алиеву за поддержку Молдовы, когда мы в ней нуждались Мирзиёев поздравил Алиева с днем рождения Алиев выразил уверенность в расширении сотрудничества с Бахрейном Алиев поздравил президента Кении по случаю национального праздника Алиев поздравил Президента Лаоса по случаю национального праздника Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Баку и Сараево Ашхабад придает большое значение отношениям с Баку – президент Туркменистана Алиев выразил пожелание продолжения азербайджано-китайского сотрудничества на освобожденных от оккупации территориях

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az