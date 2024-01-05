Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством.
“В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия. Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие, которое является одним из преимущественных качеств нашего общества, как огромное достижение нашей государственности, считаем сохранение господствующей в стране атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах гуманизма и терпимости, одним из приоритетных направлений нашей государственной политики”, - отмечается в тексте поздравления президента.
“Отрадно, что наши соотечественники-христиане, пользуясь широкими возможностями, создаваемыми образцовыми отношениями между государством и религией, сохраняют свои обычаи и традиции, язык и культуру, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют в проводимой в нашей стране масштабной созидательной работе, во всех сферах общественно-политической жизни”, - отметил президент в своем поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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