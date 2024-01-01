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Внешняя политика 01.01.2024 11:46

Алиев поздравил Бермудеса с Днем освобождения Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня освобождения", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Баку придает большое значение всестороннему развитию "традиционно дружественных" отношений с Гаваной.

"Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, дальнейшее расширение нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости", - говорится в послании.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КУБА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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