Орудж, Мустафа и Гасангулиев поздравили Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана

Три кандидата в президенты Азербайджана - Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Мустафа поздравили действующего президента Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства 7 февраля.
Ранее глава ЦИК Мазахир Панахов объявил первичные данные после обработки 54,47% голосов. Согласно данным ЦИК, Алиев набирает 92,1% голосов.
Орудж, Мустафа и Гасангулиев распространили заявления, в которых поздравили Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.
По данным ЦИК, Орудж набирает 2,2%, Мустафа – 1,99%, Гасангулиев -1,78%.
Б.Рустамбеков
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