Во внеочередных президентских выборах Азербайджана примут участие 7 кандидатов

В Азербайджане для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года зарегистрированы 7 кандидатов.
Согласно данным ЦИК, в качестве кандидатов для участия в выборах зарегистрированы: действующий президент Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, а также 4 представителя различных политических партий – Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Гудрят Гасангулиев и Эльшад Мусаев.
Ранее сообщалось, что свои заявки для участия в выборах подали 17 человек. Однако, 10 из них не предоставили в установленные законом сроки (до 18:00 8 января) в ЦИК необходимые документы. По этой причине они не были зарегистрированы в качестве кандидатов для участия в выборах.
Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.
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