Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили Алиева с победой на выборах

Эмир Кувейта шейх Машал аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
Эмир пожелал Алиеву доброго здоровья, а Азербайджану и его дружественному народу - стремительного прогресса и процветания.
Премьер-министр Кувейта шейх Мухаммад Сабах ас-Салим ас-Сабах также поздравил главу Азербайджана с победой на выборах.
В.Алиев
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