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Внешняя политика 11.02.2024 18:25

Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили Алиева с победой на выборах

Эмир Кувейта шейх Машал аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

Эмир пожелал Алиеву доброго здоровья, а Азербайджану и его дружественному народу - стремительного прогресса и процветания.

Премьер-министр Кувейта шейх Мухаммад Сабах ас-Салим ас-Сабах также поздравил главу Азербайджана с победой на выборах.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУВЕЙТ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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