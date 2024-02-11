Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили Алиева с победой на выборах

Эмир Кувейта шейх Машал аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах. Эмир пожелал Алиеву доброго здоровья, а Азербайджану и его дружественному народу - стремительного прогресса и процветания. Премьер-министр Кувейта шейх Мухаммад Сабах ас-Салим ас-Сабах также поздравил главу Азербайджана с победой на выборах. В.Алиев

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