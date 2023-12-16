Алиев направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной эмира Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабира ас-Сабаха, сообщает сайт главы азербайджанского государства. "Мы с глубокой печалью восприняли известие о смерти вашего брата - шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабира ас-Сабаха", - говоритися в письме, адресованном эмиру Государства Кувейт шейху Машалю аль-Ахмеду аль-Джабиру ас-Сабаху. "Я разделяю вашу боль в эти трудные минуты, выражаю глубочайшие соболезнования вам, всем членам вашей семьи, дружественному народу Государства Кувейт от себя лично и от имени народа Азербайджана", - отмечается в послании. В.Алиев

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