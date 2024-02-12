Маттарелла поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент Италии Серджо Маттарелла направил поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост президента Азербайджана.
«Хочу передать искренние поздравления с Вашим переизбранием на должность президента Азербайджанской Республики и наилучшие пожелания в выполнении Вашего высшего мандата. Рим и Баку обладают поистине стратегическим и многоплановым партнерством, которое подкреплено общей приверженностью, направленной на дальнейшее укрепление дружбы и расширение сфер взаимного сотрудничества», - отмечается в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.
Маттарелле подчеркнул: «Уверен, что мы сможем продолжить совместную работу для продвижения перспектив мира, стабильности и процветания для всего кавказского региона. Развитие конструктивных отношений доверия и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом является неотъемлемой частью этого пути, и Италия окажет этому полную поддержку».
Б.Рустамбеков
Neuralink Илона Маска изменила место регистрации с Делавэра на Неваду
Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору - до 10 млн куб. м в сутки
Работа половины терминалов СПГ Франции ограничена из-за забастовки
Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
У Израиля остались две-три недели для заключения соглашения об освобождении заложников - лидер израильской оппозиции
В ЕС предлагают ввести торговые ограничения в отношении компаний КНР, Турции и Индии в связи с ситуацией на Украине
Rheinmetall AG заложил завод по производству артиллерийских снарядов, взрывчатки и компонентов реактивной артиллерии
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы