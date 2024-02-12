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Внешняя политика 12.02.2024 17:37

Маттарелла поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент Италии Серджо Маттарелла направил поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«Хочу передать искренние поздравления с Вашим переизбранием на должность президента Азербайджанской Республики и наилучшие пожелания в выполнении Вашего высшего мандата. Рим и Баку обладают поистине стратегическим и многоплановым партнерством, которое подкреплено общей приверженностью, направленной на дальнейшее укрепление дружбы и расширение сфер взаимного сотрудничества», - отмечается в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Маттарелле подчеркнул: «Уверен, что мы сможем продолжить совместную работу для продвижения перспектив мира, стабильности и процветания для всего кавказского региона. Развитие конструктивных отношений доверия и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом является неотъемлемой частью этого пути, и Италия окажет этому полную поддержку».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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