Маттарелла поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент Италии Серджо Маттарелла направил поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«Хочу передать искренние поздравления с Вашим переизбранием на должность президента Азербайджанской Республики и наилучшие пожелания в выполнении Вашего высшего мандата. Рим и Баку обладают поистине стратегическим и многоплановым партнерством, которое подкреплено общей приверженностью, направленной на дальнейшее укрепление дружбы и расширение сфер взаимного сотрудничества», - отмечается в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Маттарелле подчеркнул: «Уверен, что мы сможем продолжить совместную работу для продвижения перспектив мира, стабильности и процветания для всего кавказского региона. Развитие конструктивных отношений доверия и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом является неотъемлемой частью этого пути, и Италия окажет этому полную поддержку».

Б.Рустамбеков