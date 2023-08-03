Алиев обсудил с председателем итальянской Leonardo вопросы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя совета директоров итальянской компании Leonardo Стефано Понтекорво.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие основанных на эффективном партнерстве двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в различных областях, а также обсудили вопросы сотрудничества с компанией “Leonardo”, являющейся одной из самых передовых компаний мира в военной и гражданской сферах.





Руководящие лица компании выступили с инициативами по сотрудничеству и в этих сферах, которое может быть полезным для Азербайджана.





Крупнейшая итальянская компания по производству оборонной продукции “Leonardo” имеет также технологии и в гражданском секторе, в том числе технологии Smart city, в области производства искусственных спутников и оказания аэрокосмических услуг, управления транспортными системами крупных городов.

Х.Насирзаде