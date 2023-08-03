Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8571 RUR   0.0181 GBR   2.1592 TRY   0.063

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Бизнес и законодательство 03.08.2023 21:25

Алиев обсудил с председателем итальянской Leonardo вопросы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя совета директоров итальянской компании Leonardo Стефано Понтекорво.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие основанных на эффективном партнерстве двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в различных областях, а также обсудили вопросы сотрудничества с компанией “Leonardo”, являющейся одной из самых передовых компаний мира в военной и гражданской сферах.


Руководящие лица компании выступили с инициативами по сотрудничеству и в этих сферах, которое может быть полезным для Азербайджана.


Крупнейшая итальянская компания по производству оборонной продукции “Leonardo” имеет также технологии и в гражданском секторе, в том числе технологии Smart city, в области производства искусственных спутников и оказания аэрокосмических услуг, управления транспортными системами крупных городов.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, LEONARDO


Похожие новости


Итальянская Iveco создаст на освобожденных территориях Азербайджана предприятие по производству грузовых автомобилей – Алиев Алиев на форуме в Италии рассказал о вкладе Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Алиев и Драги обсудили сотрудничество Азербайджана и Италии, энергетику, процессы на Южном Кавказе Алиев провел переговоры с Драги Президент Италии не принял отставку Драги Баку намерен расширять стратегическое партнерство с Римом - Алиев Маттарелла пригласил Алиева посетить Италию в сентябре Алиев и Драги обсудили двухстороннее сотрудничество и Украину Баку заинтересован в определении новых сфер сотрудничества с Римом для увеличения товарооборота - президент Азербайджана Президент Азербайджана: Если какая-та страна хочет признать Нагорный Карабах, то она может выделить свою территорию для создания второго армянского государства

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az