Алиев обсудил с председателем итальянской Leonardo вопросы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя совета директоров итальянской компании Leonardo Стефано Понтекорво.
В ходе встречи стороны отметили успешное развитие основанных на эффективном партнерстве двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в различных областях, а также обсудили вопросы сотрудничества с компанией “Leonardo”, являющейся одной из самых передовых компаний мира в военной и гражданской сферах.
Руководящие лица компании выступили с инициативами по сотрудничеству и в этих сферах, которое может быть полезным для Азербайджана.
Крупнейшая итальянская компания по производству оборонной продукции “Leonardo” имеет также технологии и в гражданском секторе, в том числе технологии Smart city, в области производства искусственных спутников и оказания аэрокосмических услуг, управления транспортными системами крупных городов.
Х.Насирзаде
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