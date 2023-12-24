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Внешняя политика 24.12.2023 00:22

Санду: признательна Азербайджану и лично президенту Алиеву за поддержку Молдовы, когда мы в ней нуждались

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения азербайджанского лидера.

«Прошу принять искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в высшей государственной деятельности», - отмечается в поздравлении Санду.

Она подчеркнула, что между Молдовой и Азербайджаном существуют развивающиеся отношения дружбы и сотрудничества.

«Уверена, что партнерство между нашими странами, основанное на взаимном уважении и доверии, будет еще больше укрепляться. Выражаю глубокую признательность за оказанную Азербайджаном и лично Вами поддержку нашей стране во времена, когда мы в ней нуждались. Я расцениваю это как наглядное подтверждение дружбы между нашими странами. Верю, что в будущем наше сотрудничество станет еще глубже. Желаю Вам успехов, Вашей стране - дальнейшего развития и процветания», - подчеркивается в поздравлении президента Молдовы.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполняется 62 года.

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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