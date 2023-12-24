Санду объявила о планах вновь баллотироваться в президенты Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на новый срок.
"Несколько лет назад мы вместе начали путь преобразования Молдовыв лучшую страну. За три года мандата нам удалось сохранить мир дома, укрепить независимость страны, у нас правительство, близкое к народу, также нам удалось начать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз", - заявила Санду в воскресенье в обращении по случаю третьей годовщины вступления в должность президента.
"Я обязалась сделать все, что в моих силах, для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году", - сказала Санду.
Она одержала победу на выборах президента в ноябре 2020 года, получив тогда 57,74% голосов избирателей, ее соперник Игорь Додон заручился поддержкой 42,26% участников голосования.
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