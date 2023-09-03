Молдова намерена модернизировать армию

Президент Молдовы Майя Санду в поздравлении по случаю Дня национальной армии страны рассказала о модернизации вооруженных сил с помощью внутренних ресурсов и "стратегических партнеров". Ее слова приводит портал Noi.md.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать период пренебрежения к оборонному сектору. В этом году, мобилизуя внутренние ресурсы и опираясь на помощь стратегических партнеров, мы добились значительного увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию оборонного комплекса", - сказала Санду.
Президент подчеркнула, что служащие Национальной армии должны иметь современное оборудование и качественную подготовку для выполнения своих обязанностей.
В.Алиев
Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино
Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Дашкесане и Нахчыване
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
В Китае состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана
Обсуждены перспективы развития азербайджано-китайских экономических отношений
ANAMA направит свыше 1 млн манатов на закупку микроавтобусов
Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку
Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале
Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС