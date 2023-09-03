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Дальнее зарубежье 03.09.2023 14:20

Молдова намерена модернизировать армию

Президент Молдовы Майя Санду в поздравлении по случаю Дня национальной армии страны рассказала о модернизации вооруженных сил с помощью внутренних ресурсов и "стратегических партнеров". Ее слова приводит портал Noi.md.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать период пренебрежения к оборонному сектору. В этом году, мобилизуя внутренние ресурсы и опираясь на помощь стратегических партнеров, мы добились значительного увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию оборонного комплекса", - сказала Санду.

Президент подчеркнула, что служащие Национальной армии должны иметь современное оборудование и качественную подготовку для выполнения своих обязанностей.

В.Алиев

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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