Кишинев продолжит укреплять сотрудничество со странами, которые помогают усиливать оборонный сектор Молдовы - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости дальнейшего укрепления оборонного сектора республики.
"Мы продолжим укреплять сотрудничество со странами, которые помогают нам укреплять оборонный сектор и сектор безопасности" - сказала глава государства в ходе встречи послов Молдовы за рубежом, которую ежегодно проводит министерство иностранных дел и европейской интеграции.
Она отметила, что "крайне важно укреплять позиции Республики Молдова как поставщика безопасности в регионе и на континенте, чтобы у всех было доверие к нашей стране". "И вполне очевидно, что мы должны настаивать на увеличении потенциала учреждений, которые должны поддерживать внутренний порядок, потому что безопасность граждан включает в себя ряд элементов, выходящих за рамки системы обороны", - добавила Санду.
Президент считает, что сейчас для Молдовы настал решающий момент, который определит будущее страны, отметив при этом, что Кишиневу "повезло, что Румыния поддерживает Молдову". "Она важный защитник, который поддерживает нашу внешнюю политику", - подчеркнула Санду.
Среди основных задач, обозначенных президентом на встрече послов, значатся скорейшее инициирование переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, восстановление экономики и продвижение интересов диаспоры.
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