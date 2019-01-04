Первое солнечное затмение в 2019 году произойдет 6 января – Шамахинская обсерватория

Первое солнечное затмение в 2019 году произойдет 6 января, сообщает Национальная академия наук Азербайджана со ссылкой на данные Шамахинской обсерватории им. Н.Туси.
«Затмение солнца произойдет 6 января и продолжится с 3:34 до 7:49 часов по бакинскому времени», - отмечается в сообщении.
Это природное явление увидят жители планеты, проживающие в Северо-Восточной Азии, северной части Тихого океана – Владивостоке, Иркутске, Магадане, Улан-Баторе, Пекине и других территориях, говорится в информации обсерватории.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»