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СНГ 05.01.2019 09:29

Додон обсудил с российским послом план мероприятий по проведению года Молдавии в России в 2019 году

Президент Молдавии Игорь Додон и посол России Олег Васнецов в пятницу обсудили в Кишиневе план мероприятий по проведению в 2019 году - Года Республики Молдавия в РФ, сообщил глава молдавского государства на своей странице в Facebook.

"Провели обмен мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике. Говорили о двусторонних отношениях, определили задачи на ближайшие месяцы. Кроме того, ещё раз передал российскому народу соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске", - написал И.Додон.

Президент "выразил искреннюю благодарность за практическую реализацию договоренностей, которые были достигнуты с Владимиром Путиным".

"В первую очередь имеется в виду постановление правительства России об отмене с 1 января 2019 года пошлин на импорт в РФ ряда категорий молдавских товаров, а также применение российскими властями миграционной амнистии в отношении сотен тысяч граждан Молдавии", - отметил И.Додон.

Ранее сообщалось, что в ходе официального визита молдавского президента в Москву в ноябре прошлого года, И.Додон и президент РФ В.Путин договорились в 2019 году провести год Молдавии в РФ, а в 2020 году - год России в РМ.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, с 1 января 2019 года Россия отменяет пошлины на ряд товарных позиций производимой в Молдавии продукции: овощей, фруктов (яблоки, черешня, сливы, нектарины и так далее), фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции. Пошлины были введены в июле 2014 года, сразу после подписания Соглашения об ассоциации Молдавии с Евросоюзом.

Также, с 1 января Россия объявила миграционную амнистию для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в Российской Федерации. Эти категории граждан должны в период с 1 января до 1 февраля вернуться в Молдавию, а после 1 марта они смогут вернуться в РФ.

Политические оппоненты президента премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду расценили действия РФ как "вмешательство в избирательную кампанию по выборам в парламент Молдавии".

Согласно договоренностям президентов Молдавии и России, достигнутым в ходе официального визита И.Додона в Москву в ноябре прошлого года, в 2019 году будет проводиться год Молдавии в РФ, а в 2020 году - год России в РМ.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ГОД, ОБСУЖДЕНИЕ


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