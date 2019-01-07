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ТЭК 07.01.2019 14:58

AREA подготовила проекты строительства двух электростанций на Каспии на сумму $1,2 млрд

Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ, AREA) подготовило проекты строительства в азербайджанском секторе Каспия двух ветряных электростанций, общая стоимость проектов - $1 млрд 208,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Проект «Wind Island-1” нацелен на производство электроэнергии за счет ветров на островах Чилов и Пираллахи для энергоснабжения Абшеронского полуострова. Проект предполагает создание ветропарка, который будет подключен к энергосистеме страны для обслуживания внутренних потребителей», - отметили в правительстве

По оценкам агентства, стоимость проекта составляет $408,9 млн, из которых 80% суммы придется на средства инвестора, 20% - госинвестиции. Срок реализации проекта составляет три года, срок окупаемости - 20 лет.

Также AREA подготовило проект строительства Пираллахинской ветряной электростанции.

«Главное преимущество данного проекта заключается в том, что это будет своего рода мост между островами Пираллахи и Чилов. Данная станция сыграет важную роль в обеспечении электроэнергией и открытии новых рабочих мест. Реализация этого проекта приведет к развитию местной инфраструктуры и экономическому благополучию», - считают в правительстве.

Предварительная стоимость данного проекта составляет $800 млн. «Однако механизм финансирования пока не определен. Срок реализации проекта составляет один год, срок его окупаемости - 15 лет», - подчеркнули в правительстве.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]