AREA подготовила проекты строительства двух электростанций на Каспии на сумму $1,2 млрд

Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ, AREA) подготовило проекты строительства в азербайджанском секторе Каспия двух ветряных электростанций, общая стоимость проектов - $1 млрд 208,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Проект «Wind Island-1” нацелен на производство электроэнергии за счет ветров на островах Чилов и Пираллахи для энергоснабжения Абшеронского полуострова. Проект предполагает создание ветропарка, который будет подключен к энергосистеме страны для обслуживания внутренних потребителей», - отметили в правительстве
По оценкам агентства, стоимость проекта составляет $408,9 млн, из которых 80% суммы придется на средства инвестора, 20% - госинвестиции. Срок реализации проекта составляет три года, срок окупаемости - 20 лет.
Также AREA подготовило проект строительства Пираллахинской ветряной электростанции.
«Главное преимущество данного проекта заключается в том, что это будет своего рода мост между островами Пираллахи и Чилов. Данная станция сыграет важную роль в обеспечении электроэнергией и открытии новых рабочих мест. Реализация этого проекта приведет к развитию местной инфраструктуры и экономическому благополучию», - считают в правительстве.
Предварительная стоимость данного проекта составляет $800 млн. «Однако механизм финансирования пока не определен. Срок реализации проекта составляет один год, срок его окупаемости - 15 лет», - подчеркнули в правительстве.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»