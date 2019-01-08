Азербайджан инвестиции в создание предприятия по производству пропилен оксида из метанола оценивает в $100 млн

Правительство Азербайджана инвестиции в создание предприятия по производству пропилен оксида из метанола оценивает в $100 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Соответствующее инвестиционное предложение подготовлено ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП - оператор 4 промпарков в Азербайджане – ИФ). Стоимость проекта оценивается в $100 млн. Срок реализации – 2 года, срок окупаемости 5 лет», - отметили в правительстве.
Механизм финансирования пока не определен.
Пропилен оксид применяют как полупродукт для синтеза растворителей, смазочных материалов, эмульгаторов. Порядка 60-70% всего производимого пропилен оксида превращается в полиэфирполиолы, используемые при производстве полиуретановых пластиков.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»