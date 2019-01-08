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ТЭК 08.01.2019 16:05

Азербайджан инвестиции в создание предприятия по производству пропилен оксида из метанола оценивает в $100 млн

Правительство Азербайджана инвестиции в создание предприятия по производству пропилен оксида из метанола оценивает в $100 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Соответствующее инвестиционное предложение подготовлено ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП - оператор 4 промпарков в Азербайджане – ИФ). Стоимость проекта оценивается в $100 млн. Срок реализации – 2 года, срок окупаемости 5 лет», - отметили в правительстве.

Механизм финансирования пока не определен.

Пропилен оксид применяют как полупродукт для синтеза растворителей, смазочных материалов, эмульгаторов. Порядка 60-70% всего производимого пропилен оксида превращается в полиэфирполиолы, используемые при производстве полиуретановых пластиков.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]