Азербайджан инвестиции в создание предприятия по производству пропилен оксида из метанола оценивает в $100 млн

Правительство Азербайджана инвестиции в создание предприятия по производству пропилен оксида из метанола оценивает в $100 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Соответствующее инвестиционное предложение подготовлено ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП - оператор 4 промпарков в Азербайджане – ИФ). Стоимость проекта оценивается в $100 млн. Срок реализации – 2 года, срок окупаемости 5 лет», - отметили в правительстве.

Механизм финансирования пока не определен.

Пропилен оксид применяют как полупродукт для синтеза растворителей, смазочных материалов, эмульгаторов. Порядка 60-70% всего производимого пропилен оксида превращается в полиэфирполиолы, используемые при производстве полиуретановых пластиков.

Н.Аббасова