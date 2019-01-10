В Азербайджане предлагают наладить производство автомобильных аккумуляторов за $9 млн

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) предлагает наладить в стране производство автомобильных аккумуляторов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Azpromo подготовил инвестиционное предложение по созданию в Азербайджане производства автомобильных аккумуляторов», - отметили в правительстве.

В Azpromo считают, что на фоне роста числа автомобилей в стране увеличивается спрос и на аккумуляторы.

«Выпуск автомобильных аккумуляторов предлагается наладить в Гяндже или Сумгайыте. Стоимость проекта оценивается в $9 млн. Срок реализации - 3 года, срок окупаемости - 4 года», - подчеркнули в правительстве.

При этом схема финансирования является предметом для обсуждения.

Н.Аббасова