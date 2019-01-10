В Азербайджане предлагают наладить производство автомобильных аккумуляторов за $9 млн

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) предлагает наладить в стране производство автомобильных аккумуляторов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Azpromo подготовил инвестиционное предложение по созданию в Азербайджане производства автомобильных аккумуляторов», - отметили в правительстве.
В Azpromo считают, что на фоне роста числа автомобилей в стране увеличивается спрос и на аккумуляторы.
«Выпуск автомобильных аккумуляторов предлагается наладить в Гяндже или Сумгайыте. Стоимость проекта оценивается в $9 млн. Срок реализации - 3 года, срок окупаемости - 4 года», - подчеркнули в правительстве.
При этом схема финансирования является предметом для обсуждения.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»