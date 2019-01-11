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Финансы 11.01.2019 10:29

Акционеры Rabitabank в феврале обсудят выплату бонусов руководству

Годовое общее собрание акционеров азербайджанского «Rabitabank» состоится 28 февраля, отмечается в объявлении банка.

«В рамках заседания ожидается утверждение балансового отчета, а также отчета о прибылях и убытках банка за 2018 год, отчета аудиторского комитета банка», - отмечается в сообщении.

Кроме этого акционеры обсудят выплату годовых бонусов руководству банка.

ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются около 20 юридических лиц и физических лиц.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, СОБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]