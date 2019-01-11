Акционеры Rabitabank в феврале обсудят выплату бонусов руководству

Годовое общее собрание акционеров азербайджанского «Rabitabank» состоится 28 февраля, отмечается в объявлении банка.
«В рамках заседания ожидается утверждение балансового отчета, а также отчета о прибылях и убытках банка за 2018 год, отчета аудиторского комитета банка», - отмечается в сообщении.
Кроме этого акционеры обсудят выплату годовых бонусов руководству банка.
ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются около 20 юридических лиц и физических лиц.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»