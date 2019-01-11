МИД Азербайджана приветствует включение Словакией карабахского урегулирования в приоритеты в период председательства в ОБСЕ

Официальный Баку приветствует заявление министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о включении вопроса урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ в число приоритетов Братиславы в период председательства в организации, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Словакия председательствует в ОБСЕ в 2019 году.
«Азербайджан приветствует конструктивный подход действующего председателя ОБСЕ (главы МИД Словакии – ИФ) о необходимости интенсификации результативных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию во имя достижения мира и региональной стабильности», - сказала Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Она подчеркнула, что позиция главы словацкого МИД полностью совпадает с видением и подходом Азербайджана, сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и международного сообщества.
«Абсолютно очевидно, что с процессом мирного урегулирования конфликта дальше затягивать нельзя. В 2019 году необходимо приложить всевозможные усилия для преодоления существующего сегодня в конфликте статус-кво»,- отметила она.
Л.Абдуллаева убеждена, что включение Словакией в число приоритетов председательства в ОБСЕ вопроса урегулирования затяжных конфликтов чрезвычайно актуально и закономерно.
Ранее М.Лайчак заявил, что Словакия в период председательства в ОБСЕ намерена использовать возможности, возникающие при позитивном развитии событий в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Мы будем работать, чтобы использовать возможности, созданные позитивными импульсами в процессе урегулирования в Приднестровье, в Нагорном Карабахе и возобновлением встреч в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети», - сказал М.Лайчак.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»