Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 11° 14 Янв

Карабахский конфликт 11.01.2019 12:22

МИД Азербайджана приветствует включение Словакией карабахского урегулирования в приоритеты в период председательства в ОБСЕ

Официальный Баку приветствует заявление министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о включении вопроса урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ в число приоритетов Братиславы в период председательства в организации, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Словакия председательствует в ОБСЕ в 2019 году.

«Азербайджан приветствует конструктивный подход действующего председателя ОБСЕ (главы МИД Словакии – ИФ) о необходимости интенсификации результативных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию во имя достижения мира и региональной стабильности», - сказала Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Она подчеркнула, что позиция главы словацкого МИД полностью совпадает с видением и подходом Азербайджана, сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и международного сообщества.

«Абсолютно очевидно, что с процессом мирного урегулирования конфликта дальше затягивать нельзя. В 2019 году необходимо приложить всевозможные усилия для преодоления существующего сегодня в конфликте статус-кво»,- отметила она.

Л.Абдуллаева убеждена, что включение Словакией в число приоритетов председательства в ОБСЕ вопроса урегулирования затяжных конфликтов чрезвычайно актуально и закономерно.

Ранее М.Лайчак заявил, что Словакия в период председательства в ОБСЕ намерена использовать возможности, возникающие при позитивном развитии событий в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Мы будем работать, чтобы использовать возможности, созданные позитивными импульсами в процессе урегулирования в Приднестровье, в Нагорном Карабахе и возобновлением встреч в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети», - сказал М.Лайчак.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЛОВАКИЯ, КАРАБАХ


Похожие новости


Словакия в ходе председательства в ОБСЕ попытается добиться позитивных сдвигов в нагорно-карабахском урегулировании - министр Признание американским штатом Мэн независимости Нагорного Карабаха не способствует мирному решению конфликта – глава МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]