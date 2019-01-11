Президент Алиев отмечает важное значение проводимых в стране реформ в налогово-таможенной сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает важное значение реформ, проводимых в налоговой и таможенной сферах.

И.Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в 2018 году и планам на 2019 год, отметил, что эти реформы обеспечивают прозрачность.

По его словам, также ведется борьба с коррупцией.

Говоря о планах реализации инфраструктурных проектов, президент отметил, что в 2019 году в Азербайджане продолжатся процессы газификации, обеспечения питьевой водой, прокладки сельских и магистральных дорог, проведения мелиоративных мероприятий, а также улучшения социальных условий проживания вынужденных переселенцев, инвалидов Карабахской войны, семей-шехидов и военнослужащих.

По словам И.Алиева, в 2019 году в Азербайджане будут построены новые школы, лечебные учреждения, спортивно-олимпийские комплексы, центры ASAN, ткацкие фабрики. Президент отметил значение реализации дополнительных шагов по развитию предпринимательства, открытию новых Торговых домов за рубежом, создания в республике новых промышленных парков и кварталов.

Глава государства выразил уверенность в успехе реформ, реализуемых в сферах АПК и туризма.

Р.Бабаев