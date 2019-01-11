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Карабахский конфликт 11.01.2019 17:21

Азербайджанская община Карабаха рассчитывает в 2019 году на деоккупацию территорий Азербайджана - глава общины

Азербайджанская община Нагорного Карабаха ожидает в 2019 году урегулирования конфликта и возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, заявил председатель правления общины Турал Ганджалиев.

«Ожидания в 2019 году большие. Давно настало время для нашего возвращения на свои земли. Давно настало время положить конец армянскому сепаратизму», - заявил Т.Гянджалиев в эфире государственного телевидения АзТВ.

Он выразил надежду, что в 2019 году ожидания общины будут реализованы. «Эти ожидания связаны с происходящими в регионе процессами и растущей политической и экономической мощью Азербайджана»,- сказал Т.Гянджалиев.

«Мы намерены незамедлительно вернуться в свои земли после деоккупации азербайджанских территорий и вывода оттуда вооруженных сил Армении, а также намерены восстановить свои права на имущество, восстановить разрушенное историческое и культурное наследие»,- добавил он.

По его словам, азербайджанская община Нагорного Карабаха, готова к совместному проживанию с армянской общиной после деоккупации азербайджанских территорий. «Мы, азербайджанская община Нагорного Карабаха, готовы к совместному проживанию с армянской общиной после деоккупации азербайджанских территорий в рамках международно-признанных границ Азербайджана. Для этого мы готовы выстраивать конструктивный диалог, устанавливать контакты. Естественно, все это должно происходить в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана»,- подчеркнул он.

По словам председателя правления общины, с армянской общины каких-либо реакций на заявления и выступления азербайджанской стороны еще не было.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ОБЩИНА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]