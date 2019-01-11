Следствие просит продлить арест экс-президента Армении Кочаряна на два месяца

Специальная следственная служба Армении обратилась в суд общей юрисдикции с ходатайством о продлении на два месяца срока ареста экс-президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя.

"В суд направлено ходатайство о продлении срока ареста Р.Кочаряна на два месяца", - сообщили журналистам в следственной службе в пятницу.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря 2018 года. В первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении.

Уголовное дело против Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".