Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Янв 11° 15 Янв

Карабахский конфликт 11.01.2019 21:11

Переговоры по Карабаху должны вестись только между Азербайджаном и Арменией - Алиев

Баку и Ереван являются единственными сторонами нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Новое руководство Армении, на первом этапе, пыталось избежать переговоров (по урегулированию нагорно-карабахского конфликта – ИФ). Звучали заявления о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенным нагорно-карабахским образованием», - заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

Президент отметил, что Баку отверг эти попытки Еревана.

По его словам, посредники урегулирования конфликта также не могли поддержать подобный подход новых властей Армении, в результате чего переговорный процесс был восстановлен.

«В итоге, переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Только этот формат приемлем для переговорного процесса»,- подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что политика изоляции, проводимая Азербайджаном в отношении Армении, будет продолжена. «Я никогда не скрывал проводимую нами политику. Я всегда говорил, что для изоляции Армении мы используем все средства, и в будущем будем это делать. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены», - сказал президент.

И.Алиев подчеркнул, что у Армении, «в сложившейся тяжелой кризисной ситуации, один выход – это улучшение отношений с Азербайджаном».

«Мы к этому готовы. Но, для этого есть одно условие – вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана»,- отметил глава государства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Переговоры по карабахскому урегулированию ведутся между Азербайджаном и Арменией – Лавров Азербайджан привержен существующему формату переговорного процесса по Карабаху – Администрация президента Неадекватные действия и заявления властей Армении мешают карабахскому урегулированию – президент Азербайджана Для возобновления переговоров по Карабаху нужен подготовительный этап - Пашинян В Баку ждут от посредников по Карабаху предложений по новой встрече глав МИД Азербайджана и Армении Баку уже идет на большие уступки Еревану, ведя переговоры по Карабаху в течение 25 лет – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]