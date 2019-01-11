Переговоры по Карабаху должны вестись только между Азербайджаном и Арменией - Алиев

Баку и Ереван являются единственными сторонами нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Новое руководство Армении, на первом этапе, пыталось избежать переговоров (по урегулированию нагорно-карабахского конфликта – ИФ). Звучали заявления о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенным нагорно-карабахским образованием», - заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

Президент отметил, что Баку отверг эти попытки Еревана.

По его словам, посредники урегулирования конфликта также не могли поддержать подобный подход новых властей Армении, в результате чего переговорный процесс был восстановлен.

«В итоге, переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Только этот формат приемлем для переговорного процесса»,- подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что политика изоляции, проводимая Азербайджаном в отношении Армении, будет продолжена. «Я никогда не скрывал проводимую нами политику. Я всегда говорил, что для изоляции Армении мы используем все средства, и в будущем будем это делать. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены», - сказал президент.

И.Алиев подчеркнул, что у Армении, «в сложившейся тяжелой кризисной ситуации, один выход – это улучшение отношений с Азербайджаном».

«Мы к этому готовы. Но, для этого есть одно условие – вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана»,- отметил глава государства.

Ф.Исазаде