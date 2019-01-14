Медведев рассчитывает, что назначение Пашиняна на пост премьера Армении будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении.
"Убежден, что активизация российско-армянского взаимодействия по правительственной линии будет способствовать укреплению сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инфраструктурной и культурно-гуманитарной областях, создаст благоприятные условия для реализации перспективных проектов и инициатив", - говорится в поздравительной телеграмме Д.Медведева, о которой сообщает пресс-служба правительства.
Д.Медведев также рассчитывает, что "совместными усилиями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал интеграции в рамках Евразийского экономического союза", сообщается в телеграмме.
Как сообщалось, президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.
Кандидатура Н.Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".
В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.
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