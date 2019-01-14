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Регион 14.01.2019 21:35

Медведев рассчитывает, что назначение Пашиняна на пост премьера Армении будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении.

"Убежден, что активизация российско-армянского взаимодействия по правительственной линии будет способствовать укреплению сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инфраструктурной и культурно-гуманитарной областях, создаст благоприятные условия для реализации перспективных проектов и инициатив", - говорится в поздравительной телеграмме Д.Медведева, о которой сообщает пресс-служба правительства.

Д.Медведев также рассчитывает, что "совместными усилиями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал интеграции в рамках Евразийского экономического союза", сообщается в телеграмме.

Как сообщалось, президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Кандидатура Н.Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".

В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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