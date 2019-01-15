Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9515 RUR   0.0254 GBR   2.1928 TRY   0.3115

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.51 -1.08 Brent 58.99 -1.49

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 15.01.2019 17:50

Население Азербайджана в 2018г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в 2018 году в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 37,09 млрд манатов, что на 3% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 18 млрд 638,4 млн манатов (рост по сравнению с 2017г на 2,5%), непродовольственных товаров – 18 млрд 451,6 млн манатов (рост на 3,4%).

По данным комитета, за 2018 год 45,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,5% - напитки и табачные изделия, 17,8% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - электроприборы и мебель, 5,9% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,9% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в 2018 году составили 158,2 манат, на покупку непродовольственных товаров – 156,6 манат.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ТОВАРЫ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Население Азербайджана в январе-ноябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-октябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2.6% Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,7% Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,6% Население Азербайджана в I полугодии увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]