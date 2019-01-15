Население Азербайджана в 2018г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в 2018 году в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 37,09 млрд манатов, что на 3% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 18 млрд 638,4 млн манатов (рост по сравнению с 2017г на 2,5%), непродовольственных товаров – 18 млрд 451,6 млн манатов (рост на 3,4%).

По данным комитета, за 2018 год 45,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,5% - напитки и табачные изделия, 17,8% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - электроприборы и мебель, 5,9% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,9% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в 2018 году составили 158,2 манат, на покупку непродовольственных товаров – 156,6 манат.

А.Мамедов