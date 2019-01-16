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Более половины британцев против голосования по вотуму недоверия кабинету Мэй - опрос

53% жителей Великобритании не поддерживают идею голосования по вотуму недоверия правительству премьера Терезы Мэй после отказа палаты общин поддержать соглашение по Brexit, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом Sky News.

Еще 38% выступает за такое голосование.

Также 61% респондентов выразил мнение, что теперь Великобритания находится в состоянии кризиса.

В опросе общественного мнения участвовали 1203 человека.

Накануне глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте по Brexit заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.

Ранее Т.Мэй, говоря о дальнейших действиях после того, как парламент отклонил ее сделку, заявила, что теперь нужно удостовериться в том, что правительство по-прежнему располагает доверием.

По данным Sky News, голосование по предложению Дж.Корбин намечено на среду на 19:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, НЕДОВЕРИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]