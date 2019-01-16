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Финансы 16.01.2019 15:19

Премии страховщиков Азербайджана к 2021г должны увеличиться до 1,6 млрд манатов – АСА

Объем премий на страховом рынке Азербайджана к 2021г должен увеличиться до 1,6 млрд манатов, считает председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мустафа Аббасбейли.

«В настоящее время объем страхового рынка Азербайджана составляет около 700 млн манатов. В ближайшие два года (2019-2020гг – ИФ) перед нами поставлена цель довести данный показатель до 1,6 млрд манатов. Это очень серьезная цель, которая ставит перед финансовым рынком большую ответственность. Но это очень важный шаг, так как доля активов страхового сектора, равно как и банковского в ВВП, находится на низком уровне», - сказал М. Аббасбейли в интервью ведомственной газете «Vergiler» министерства налогов.

По словам М. Аббасбейли, в последние годы рост страхового рынка ускорился, что в первую очередь, связано с увеличением интереса к страхованию жизни, в частности к накопительному страхованию.

«Каждый год страховой рынок Азербайджана увеличивался на 10%, а в 2018 году рост составил 32%. В основном это было достигнуто благодаря росту накопительного страхования жизни на 40%», - отметил М. Аббасбейли.

Глава АСА добавил, что с 1 января 2019 года по отношению к данному виду страхования внедрены ограничения. «Если раньше застрахованный мог направлять на накопительное страхование жизни 100% своей зарплаты, то сейчас он сможет выделять на эти цели 50%», - сказал он.

Как ранее сообщалось, суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составили 663 млн 891,1 тыс. манатов, что на 31,7% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, РЫНОК, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]