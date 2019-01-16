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Регион 16.01.2019 19:05

Политические отношения Тбилиси и Москвы по-прежнему находятся в тупике - спикер парламента Грузии

Председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе считает, что, несмотря на тупиковую ситуацию в политических отношениях республики и России, связи между народами двух стран расширяются.

"Стоит приветствовать, что, несмотря на отсутствие изменений в военно-политической позиции РФ, отношения между народами расширяются, что сказывается на все более растущем количестве российских туристов в Грузии", - заявил И.Кобахидзе, выступая в Париже на заседании комитета по внешним связям Национальной ассамблеи Франции.

Спикера цитирует в среду пресс-служба парламента Грузии.

По словам И.Кобахидзе, власти Грузии в отношении РФ ведут уже несколько лет прагматичную политику, основанную на мирных и демократических принципах.

"Прагматичная политика Грузии улучшила торгово-экономические и транспортные связи между Грузией и Россией, но политические отношения по-прежнему находятся в тупике", - отметил он.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]