Политические отношения Тбилиси и Москвы по-прежнему находятся в тупике - спикер парламента Грузии

Председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе считает, что, несмотря на тупиковую ситуацию в политических отношениях республики и России, связи между народами двух стран расширяются.

"Стоит приветствовать, что, несмотря на отсутствие изменений в военно-политической позиции РФ, отношения между народами расширяются, что сказывается на все более растущем количестве российских туристов в Грузии", - заявил И.Кобахидзе, выступая в Париже на заседании комитета по внешним связям Национальной ассамблеи Франции.

Спикера цитирует в среду пресс-служба парламента Грузии.

По словам И.Кобахидзе, власти Грузии в отношении РФ ведут уже несколько лет прагматичную политику, основанную на мирных и демократических принципах.

"Прагматичная политика Грузии улучшила торгово-экономические и транспортные связи между Грузией и Россией, но политические отношения по-прежнему находятся в тупике", - отметил он.