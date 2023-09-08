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Регион 08.09.2023 15:10

Боррель назвал дезинформацией разговоры о том, что в ЕС хотят открытия в Грузии «второго фронта» против РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отверг предположения о том, что в Евросоюзе кто-то может быть заинтересован в открытии в Грузии так называемого "второго фронта" против России.

"Это шум, пропаганда, дезинформация", - сказал Боррель в пятницу в Тбилиси на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции.

"Было бы безумием со стороны кого-то в Европейском Союзе думать, что кто-то хочет войны в Грузии. Не слушайте. Мне очень жаль, что распространяются такие слухи, ложные слухи. Потому что это создает проблему. Все это делается для того, чтобы отравить народ (...), создать недоверие в стране", - сказал Боррель.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, БОРРЕЛЬ, РОССИЯ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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