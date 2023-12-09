Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8331 RUR   0.0184 GBR   2.1403 TRY   0.0587

Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

Регион 09.12.2023 18:05

Оппозиционеры и президент Зурабишвили провели в Тбилиси шествие с призывом к интеграции Грузии в ЕС

Грузинские оппозиционные партии и неправительственные организации провели в субботу шествие по центру Тбилиси, призвав лидеров европейских стран предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В мероприятии вместе с несколькими сотнями оппозиционеров приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Лидеры ЕС 15 декабря должны принять политическое решение о предоставлении Грузии статуса страны - кандидата на вступление в ЕС. На этот день правящая партия "Грузинская мечта" назначила в Тбилиси "народные гуляния". Об этом решении несколько дней назад сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ОППОЗИЦИЯ, ШЕСТВИЕ


Похожие новости


Зурабишвили оценила возможность вступления Грузии в ЕС Премьер Грузии предлагает оппозиции сотрудничать для вступления страны в Евросоюз В Тбилиси позитивно восприняли рекомендацию Еврокомиссии относительно предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС В МИД Грузии ждут от прибывшего в Тбилиси Орбана поддержки в получении статуса кандидата по вступлению в ЕС Статус кандидата в ЕС приблизит Грузию к восстановлению территориальной целостности - Гарибашвили Боррель назвал дезинформацией разговоры о том, что в ЕС хотят открытия в Грузии «второго фронта» против РФ Грузии предстоит проделать большую работу для получения статуса кандидата в ЕС - Боррель В Грузии понадеялись получить статус кандидата на вступление в ЕС до конца года Грузия станет членом НАТО и Евросоюза - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az