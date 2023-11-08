Премьер Грузии предлагает оппозиции сотрудничать для вступления страны в Евросоюз

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что рекомендация по предоставлению республике статуса кандидата в члены ЕС является заслугой исключительно правящей команды, однако власти готовы идти на компромиссы и предлагают оппозиции работать вместе над выполнением рекомендаций Евросоюза.
"Ни президент страны Саломе Зурабишвили, ни оппозиция ничего не сделали на пути евроинтеграции нашей страны. Если кто-то и сделал что-то конкретное, это правящая партия "Грузинская мечта" и наше руководство", - сказал Гарибашвили в среду на брифинге.
Он сообщил, что еще год назад обратился к оппозиции с предложением работать сообща над выполнением 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса страны-кандидата, но вместо сотрудничества получил "конфронтацию и саботаж".
"Мы не меняем своего предложения и сегодня предлагаем оппозиции работать вместе над выполнением рекомендаций Евросоюза. Мы готовы идти на компромиссы, в том числе и с деструктивной оппозицией, занятой саботажем, но процесс должен быть двусторонним", - сказал Гарибашвили.
Премьер категорически не приемлет обвинений оппозиции, что, якобы, действующие власти сменили проевропейский курс на сближение с Россией.
"Эта деструктивная оппозиция не имеет права предъявлять такие обвинения, так как именно эта оппозиция совершила самые тяжелые преступления, которые привели к оккупации. Российские войска, которые уже вышли из Грузии в 2007 году, из-за бездумной политики этой оппозиции через несколько месяцев вернулись назад в еще большем масштабе", - сказал Гарибашвили.
Он подчеркнул, что действующие власти действуют исходя из национальных интересов.
"Мы об этом не раз заявляли нашим европейским и американским коллегам, и эту нашу позицию они полностью разделяют. Мы полностью разделяем политику Евросоюза, но с оговоркой - наши национальные интересы не должны пострадать", - сказал премьер.
Еврокомиссия в среду рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата по членству в Евросоюз. Гарибашвили назвал это решение "историческим" для Грузии.
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