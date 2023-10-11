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Регион 11.10.2023 18:38

В МИД Грузии ждут от прибывшего в Тбилиси Орбана поддержки в получении статуса кандидата по вступлению в ЕС

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили надеется на углубление грузино-венгерских отношений, импульс которым дает начавшийся во вторник официальный визит в Тбилиси премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Для нас очень важна поддержка Венгрии в вопросе получения Грузией статуса кандидата по вступлению в Евросоюз", - сказал журналистам Дарчиашвили.

Он сообщил, что в рамках визита состоится заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, по итогам работы который между разными министерствами двух стран будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Министр не стал комментировать вопрос журналистов о возможном блокировании Венгрией вопроса о вступлении Украины в Евросоюз.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕНГРИЯ, ВИЗИТ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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