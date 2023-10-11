В МИД Грузии ждут от прибывшего в Тбилиси Орбана поддержки в получении статуса кандидата по вступлению в ЕС

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили надеется на углубление грузино-венгерских отношений, импульс которым дает начавшийся во вторник официальный визит в Тбилиси премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Для нас очень важна поддержка Венгрии в вопросе получения Грузией статуса кандидата по вступлению в Евросоюз", - сказал журналистам Дарчиашвили.

Он сообщил, что в рамках визита состоится заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, по итогам работы который между разными министерствами двух стран будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Министр не стал комментировать вопрос журналистов о возможном блокировании Венгрией вопроса о вступлении Украины в Евросоюз.