Премьер Венгрии сообщил о планах вскоре посетить Тбилиси

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о планах совершить визит в Грузию на следующей неделе.

Он сказал грузинским журналистам в пятницу в испанской Гранаде, где проходит третий саммит Европейского политического сообщества, что в Тбилиси скорее всего состоится встреча представителей правительств Венгрии и Грузии.

В беседе с журналистами венгерский премьер также заявил о твердой поддержке его страной предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Он в очередной раз назвал несправедливым тот факт, что Грузии данный статус до сих пор не был предоставлен.