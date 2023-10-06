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Регион 06.10.2023 13:23

Премьер Венгрии сообщил о планах вскоре посетить Тбилиси

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о планах совершить визит в Грузию на следующей неделе.

Он сказал грузинским журналистам в пятницу в испанской Гранаде, где проходит третий саммит Европейского политического сообщества, что в Тбилиси скорее всего состоится встреча представителей правительств Венгрии и Грузии.

В беседе с журналистами венгерский премьер также заявил о твердой поддержке его страной предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Он в очередной раз назвал несправедливым тот факт, что Грузии данный статус до сих пор не был предоставлен.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, ГРУЗИЯ, ВИЗИТ


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