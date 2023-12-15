Орбан подсчитал, что у Венгрии будет еще свыше 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Будапешт не стал возражать против решения о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как у него будет еще более 70 возможностей для того, чтобы заблокировать процесс вступления Украины в Евросоюз, заявил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Их главный аргумент (других лидеров стран ЕС на саммите - ИФ) был в том, что Венгрия, одобрив старт переговоров, ничего не теряет, поскольку последнее слово по вопросу членства Украины в любом случае должно быть дано парламентами 27 стран, в том числе венгерским", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

"Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против. Да, и до того момента, пока этот вопрос попадет на рассмотрение парламентов, пройдет очень, очень долгий процесс. Согласно подсчетам, будет около 75 случаев, когда правительство Венгрии может остановить этот процесс", - отметил премьер Венгрии.

По его словам, если в ходе переговоров о членстве Украины будет "то, что будет вредить интересам Венгрии", то он остановит этот процесс.

"Я дал ясно понять, что не буду колебаться ни секунды, если за финансовые и экономические последствия этого плохого решения будут расплачиваться венгры. Платить за это должны те, кто принял это решение, а не венгерские граждане", - подчеркнул Орбан.

14 декабря страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдовой переговоры об их вступлении в ЕС.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался при голосовании, когда лидеры Евросоюза принимали решение о старте переговоров с Украиной об ее возможном вступлении в ЕС. Он заявлял, что не видит оснований начинать переговоры о вступлении Украины в союз, поскольку Киев не выполнил предварительные условия для этого. Во время голосования Орбан, по сообщению СМИ, просто вышел из зала. Западные журналисты, давно следящие за деятельностью ЕС, утверждают, что это первый в истории этой организации известный случай, когда решение, требующее единогласной поддержки, принималось по такой необычной схеме. В сообщениях отмечается, что автором идеи был канцлер ФРГ Олаф Шольц: именно он предложил Орбану просто не участвовать в голосовании и, таким образом, дать остальным лидерам возможность единогласно принять решение.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того же года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.