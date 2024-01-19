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Венгрия не будет принимать мигрантов - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался резко против приема мигрантов в стране.

"Венгрия ни за какие деньги не позволит мигрантам въезжать на ее территорию", - приводит его слова сербская газета "Политика".

Орбан отметил, что Венгрия не допустит такого развития событий, которые произошли в ряде других стран ЕС. При этом он заявил, что миграция связана с угрозами террора, преступностью и появлением так называемых параллельных обществ.

По его словам, ЕС не может "шантажировать" Венгрию по проблеме миграции, поскольку эта проблема важнее денег.

В конце декабря Будапешт выступил категорически против соглашения по реформе системы миграции и предоставления убежища в ЕС.

"Мы самым решительным образом отвергаем этот пакт о миграции. Мы не пустим никого против нашей воли. Никто из Брюсселя или откуда-либо еще не может нам говорить, кого мы можем пускать", - заявил тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Пять законов ЕС, которые согласовали Испания (тогдашняя страна-председатель в ЕС) и Европарламент, "затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией, начиная от проверки нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, сбора биометрических данных, процедур подачи и обработки заявлений о предоставлении убежища, правил определения того, какое государство-член несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, до сотрудничества и солидарности между государствами-членами, а также способов разрешения кризисных ситуаций, включая случаи использования мигрантов в политических целях".

Все пять регламентов являются компонентами нового Пакта о миграции и убежище, который Еврокомиссия предложила 23 сентября 2020 года. Работа на техническом уровне по конкретизации деталей новых регламентов продолжается. Затем они поступят в Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) для согласования перед окончательным официальным утверждением.

Как ожидают в Брюсселе, новые правила после их принятия сделают европейскую систему предоставления убежища более эффективной, облегчат нагрузку на страны ЕС, в которые прибывает большинство мигрантов.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, МИГРАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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