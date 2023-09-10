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Дальнее зарубежье 10.09.2023 19:40

Орбан планирует оставаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления на встрече с активистами Венгерского гражданского форума, что планирует находиться у власти на своем посту до 2034 года. Об этом сообщает Telex.

"После выборов 2018 года премьер-министр неоднократно публично намекал, что планирует находиться на своем посту до 2030 года, однако теперь он назвал в качестве цели 2034 год, пояснив, что война и пандемия коронавируса отняли (у его правительства - ИА) четыре года", - сказано в сообщении издания.

Премьер отметил, что популярность возглавляемого им кабмина и партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" снизилась в связи с возникновением трудностей в экономике, вызванных конфликтом в Украине и антироссийскими санкциями ЕС.

В.Алиев

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, ОРБАН


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