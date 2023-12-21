Орбан считает, что ЕС не следует выделять помощь Украине сразу на пять лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг заявил, что не видит смысла в идее ЕС о выделении Украине финансовой помощи сроком на пять лет, потому что неясно, как в эти годы будет развиваться события на украинской территории.
"Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим выделить деньги Украине, то мы не должны согласовывать сумму сразу на пять лет, потому что мы не представляем, что может произойти даже в ближайшие три месяца", - сказал Орбан на ежегодной пресс-конференции в Будапеште.
Он добавил, что Венгрия выступает за то, чтобы помощь Украине выделялась не из бюджета ЕС, а из средств стран-членов, готовых участвовать в такой помощи. Кроме того, премьер вновь повторил, что Брюсселю не следует связывать вопросы оказания помощи Украине и замораживание Еврокомиссией финансирования для Венгрии.
Он подчеркнул, что ЕС, добиваясь согласия Будапешта на пятилетний план поддержки Киева, "фактически шантажирует" Венгрию, используя для этого заблокированные средства, предназначенные для Венгрии.
В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует 1 февраля провести саммит, на котором, в частности, рассмотрят вопрос выделения помощи Украине. Он пояснил, что на саммите будут обсуждать тему долгосрочного бюджета ЕС, предусматривающего выделение помощи Украине.
Ранее лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС, включающего помощь Украине, и решили вернуться к обсуждению вопроса в начале 2024 года. Орбан подтвердил в сети Х, что заблокировал выделение средств для Украины. "Мы вернёмся к этому вопросу на саммите в начале следующего года, после необходимой подготовки", - написал он.
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