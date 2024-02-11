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Дальнее зарубежье 11.02.2024 13:40

Премьер Венгрии не верит в окончание конфликта в Украине в 2024 году

Украинский конфликт не закончится в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, пишет газета Die Presse.

"К сожалению, конфликт в Украине не закончится в этом году", - считает политик.

Орбан обратил внимание, что Венгрия сделает "все возможное", чтобы "хотя бы добиться прекращения огня" и приблизить начало переговорного процесса.

Глава правительства отнес оказание содействия мирному урегулированию на Украине к числу приоритетных в политическом курсе Венгрии на время председательства страны в Совете Евросоюза, которое начнется с 1 июля.

В.Алиев

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ВЕНГРИЯ, КОНФЛИКТ, УКРАИНА, , ,


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