Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, сообщает агентство ЭФЭ.
"Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку", - заявил Орбан на открытии весенней сессии парламента.
Ожидается, что парламент Венгрии проведет голосование по этому вопросу позднее в понедельник.
Лидер парламентской фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш заявлял, что голосование по протоколу о присоединении Швеции к НАТО включено в повестку дня сессии 26 февраля. Он отметил, что "Фидес" планирует поддержать запрос Швеции.
Изначально венгерский парламент планировал проголосовать по членству Швеции в альянсе 5 февраля в ходе внеочередного заседания. Однако депутаты партии "Фидес" бойкотировали голосование, не явившись на заседание. По данным западных СМИ, "Фидес" выступила за проведение такого голосования лишь по возвращении парламента к работе после зимних каникул и после визита шведского премьера в Будапешт.
Визит шведского премьера Ульфа Кристерссона в Будапешт состоялся на прошлой неделе, и, по словам Орбана, "способствовал установлению справедливых взаимоотношений" между странами.
Венгрия осталась единственным членом НАТО, который еще не одобрил прием Швеции в альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.
Анкара уже завершила процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году.
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