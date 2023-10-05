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Регион 05.10.2023 22:32

Статус кандидата в ЕС приблизит Грузию к восстановлению территориальной целостности - Гарибашвили

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили считает, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза может приблизить страну к моменту восстановления территориальной целостности мирным путем.

Гарибашвили заявил об этом грузинским журналистам в испанской Гранаде, где он находится в рамках проходящего там третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

По словам премьера, на встречах с европейскими коллегами или с представителями США он всегда указывает на то, что этот статус сделает еще более привлекательной для жителей Абхазии и Южной Осетии возможность сосуществования в едином государстве.

"Я просто не вижу перспективы дальнейшего развития абхазов и осетин без нас", - сказал Гарибашвили.

При этом он вновь подчеркнул стремление Тбилиси решать проблему территориальной целостности исключительно мирным путем.

"Мы не хотим войны, конфликта или конфронтации с кем-либо. Мы хотим мирного сосуществования в единой, сильной Грузии", - заявил грузинский премьер.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, МНЕНИЕ


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