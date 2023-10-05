Статус кандидата в ЕС приблизит Грузию к восстановлению территориальной целостности - Гарибашвили

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили считает, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза может приблизить страну к моменту восстановления территориальной целостности мирным путем.
Гарибашвили заявил об этом грузинским журналистам в испанской Гранаде, где он находится в рамках проходящего там третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
По словам премьера, на встречах с европейскими коллегами или с представителями США он всегда указывает на то, что этот статус сделает еще более привлекательной для жителей Абхазии и Южной Осетии возможность сосуществования в едином государстве.
"Я просто не вижу перспективы дальнейшего развития абхазов и осетин без нас", - сказал Гарибашвили.
При этом он вновь подчеркнул стремление Тбилиси решать проблему территориальной целостности исключительно мирным путем.
"Мы не хотим войны, конфликта или конфронтации с кем-либо. Мы хотим мирного сосуществования в единой, сильной Грузии", - заявил грузинский премьер.
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