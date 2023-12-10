В ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту

Грузия получила исторические рекомендации от Еврокомиссии по статусу кандидата на вступление в Евросоюз, считает посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает грузинский "Первый канал". По его словам, Брюссель встанет на сторону грузин в вопросах защиты прав человека.
"Сегодня мы отмечаем 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. В этом важнейшем документе признается, что права человека принадлежат каждому из нас <...> Защита прав человека является основой Европейского Союза. Усилия по воплощению этого видения в жизнь являются частью процесса расширения ЕС и одним из девяти шагов, которые Грузия должна предпринять на пути к членству в ЕС. Рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической. Вместе с этим приходит ответственность за улучшение защиты прав человека. Вы можете рассчитывать на то, что ЕС поддержит вас и защитит ваши основные права", - отметил Герчинский.
Он добавил, что Грузии предстоит поработать над защитой прав человека на пути в ЕС. Герчинский подчеркнул, что на сегодняшний день в мире наблюдаются неблагоприятные тенденции в области прав человека, необходимо твердо защитить их универсальность.
До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие "повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза".
Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран - членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.
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