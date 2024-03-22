В Тбилиси сожалеют, что в Брюсселе не приняли решение о начале переговоров с Грузией о членстве в ЕС

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил сожаление в связи с тем, что ЕС не принял решение начать переговоры с Грузией о вступлении в организацию, тогда как накануне аналогичное решение было принято в отношении Боснии и Герцеговины, а ранее - Украины и Молдовы.

"По всем параметрам мы опережаем Украину, Молдову, Боснию и Герцеговину, в отношении которых принято решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз. Мы можем высказать лишь сожаление, что в отношении Грузии не было принято аналогичного решения", - сказал Папуашвили в пятницу журналистам.

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите 21 марта приняли решение о начале переговоров с Боснией и Герцеговиной по членству в ЕС. Ранее, в декабре прошлого года, такое решение было принято в отношении Украины и Молдовы. Грузии был предоставлен лишь статус страны кандидата в ЕС и даны девять рекомендаций, после выполнения которых будет возможным начало переговорного процесса о членстве в Евросоюзе.