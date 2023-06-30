Грузия продолжит прагматичную политику и не будет вводить односторонних санкций против РФ - премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить односторонних санкций против России.

"Мы с самого начала конфликта в Украине однозначно заявили, что не предпримем ни одного шага, который нанесет ущерб нашей стране, интересам нашего народа. Этой прагматичной политике мы следуем сегодня, и эту политику мы не изменим", - заявил Гарибашвили, выступая в пятницу с ежегодным отчетом о проделанной правительством работе.

Вместе с тем, выступление Гарибашвили прерывалось выкриками депутатов от оппозиции, несогласными с его заявлением, что грузинское руководство и в дальнейшем не будет вводить односторонних санкций против России.

Премьер также отметил, что грузинское руководство своей политикой укрепляет суверенитет страны.

"Нашими действиями мы реально укрепляем свой суверенитет. Введение санкций против России, закрытие торговли с ней было бы полной безответственностью. Я бы назвал это предательством в отношении своего народа", - сказал Гарибашвили.

Он привел статистические данные, что за последние два года в Грузии было создано 250 тыс. новых рабочих мест, экономика ежегодно растет двузначными цифрами.