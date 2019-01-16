В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового

16 января 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась встреча, посвященная 85-летию советского и российского актёра театра и кино Василия Ланового.
Студентка Бакинского государственного университета Анора Нусратова рассказала о жизни и творчестве выдающегося артиста.
Был показан художественный фильм «Офицеры» (киностудия имени М. Горького, 1971 год).
Во встрече приняли участие представители организаций соотечественников.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»