Пресс-релиз

22 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки действительного члена Русского географического общества, члена Творческого союза художников России Александра Новикова «Блистательный Петербург», приуроченной к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов