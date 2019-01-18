Пресс-релиз

22 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки действительного члена Русского географического общества, члена Творческого союза художников России Александра Новикова «Блистательный Петербург», приуроченной к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»