Buta Airways в мае откроет прямой рейс Баку-Одессу

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 16 мая 2019 года начнет выполнение прямого рейса по маршруту Баку-Одесса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в авиакомпании.

«Полеты будут выполняться самолетами Embraier 190 два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылет из Одессы будет осуществляться в 10:40, прибытие в Баку - в 13:20 по местному времени. Вылет из Баку в 7:00, прибытие в Одессу - в 9:40», - говорится в информации.

Компания планирует выполнять рейсы до 24 октября.

Минимальный тариф по направлению Баку-Одесса составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты на рейсы в указанном направлении можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».

По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.

Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

В настоящее время Buta Airways уже выполняет полеты в Украину, по маршруту Баку-Киев.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Измир, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси, Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.

Н.Аббасова