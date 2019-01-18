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Регион 18.01.2019 17:50

Суд продлил арест экс-президента Армении Кочаряна на два месяца

Суд общей юрисдикции Еревана продлил срок ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

""Суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Р.Кочаряна под залог и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста ещё на два месяца", - заявил журналистам после судебного заседания представитель Генпрокуратуры.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, АРЕСТ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]