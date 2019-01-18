Суд продлил арест экс-президента Армении Кочаряна на два месяца

Суд общей юрисдикции Еревана продлил срок ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

""Суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Р.Кочаряна под залог и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста ещё на два месяца", - заявил журналистам после судебного заседания представитель Генпрокуратуры.