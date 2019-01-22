В Азербайджане в I квартале 2019г будут введены в строй 2 фармпредприятия

На территории Пираллахинского промышленного парка (ППП) I-ом квартале 2019 года введут в эксплуатацию два фармацевтических предприятий, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В I-ом квартале 2019 года на территории ППП будут введены в эксплуатацию два новых предприятия. Это азербайджано-российского СП «Hayat pharm» по упаковке лекарственных средств и предприятие «Diamed Co» по производству одноразовых шприцов», - сказал Ш.Мустафаев на расширенном заседании коллегии.

По его словам, в целом, суммарные инвестиции в проекты (три проекта – ИФ) на территории ППП оцениваются в $100 млн.

Учредителями компании «Hayat pharm» являются: ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», азербайджанская «Vita-A» и «R-Farm» (Россия). Производимая продукция будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии. Инвестиции в завод оцениваются в $74 млн.

Строительство завода по производству одноразовых шприцов осуществляет ООО «Diamed Co». Инвестиции в строительство завода оцениваются в $4 млн. Из этой суммы $1,7 млн составляют инвестиции ОАО «Азербайджанской инвестиционной компании» (АИК). Для производства продукции на заводе будет использоваться местное и зарубежное сырье. Мощность завода составит на начальном этапе 150 млн одноразовых шприцов в год. Производимую продукцию планируется направлять, в том числе на экспорт, в Россию, Грузию, Иран и страны Средней Азии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере.

Б.Рустамбеков