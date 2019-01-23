5 гигабайт БЕСПЛАТНОГО интернета от Bakcell для жителей 6 регионов страны

Абоненты Bakcell проживающие в регионах получили уникальную возможность протестировать сеть 4G и воспользоваться высокоскоростным интернетом совершенно бесплатно

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предоставила жителям еще 6 районов страны уникальную возможность получить целых 5 ГБ интернета 4G совершенно БЕСПЛАТНО и познакомиться с самыми современными технологиями в сфере мобильных телекоммуникаций, наряду с самым инновационным клиентским опытом на рынке.

Bakcell обладает самой мощной сетью LTE (4G) в стране, по охвату и пропускной способности. Сеть LTE Bakcell уже сегодня насчитывает более 1700 станций, и их число растет с каждым днем. Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Увеличивая охват сети LTE по всему Азербайджану, компания продолжает проводить специальную акцию для абонентов, проживающих в регионах, предоставляя 5 ГБ БЕСПЛАТНОГО интернет трафика для использования в сети 4G. В этот раз возможность воспользоваться бесплатным интернет трафиком и почувствовать преимущества самой скоростной и надежной сети в стране получили жители таких регионов как Агсу, Исмаиллы, Билясувар, Сабирабад, Шамахы и Барда.

Жители вышеуказанных регионов могут получить 5 ГБ интернет трафика для использования в сети 4G в период с 15 января до 28 февраля 2019 года. Все что нужно сделать абоненту для получения БЕСПЛАТНОГО интернета, это набрать *304#YES и выбрать сеть 4G/LTE в настройках своего телефона. Отметим, что данная кампания была проведена уже в более 30 районах республики.

4G - это четвертое поколение беспроводных сетей передачи данных, которые предназначены для обеспечения более высоких скоростей повседневных операций с мобильными устройствами, таких как загрузка файлов, видео-звонки, просмотр мобильного телевидения или использование социальных сетей. Благодаря этой инновационной технологии, пользователи Bakcell могут просматривать и загружать видео-контент высокой четкости и даже формата 4K, получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий, а также к сложным мобильным приложениям последнего поколения.

Бесплатный трафик можно получить только один раз, в течении срока кампании. Чтобы принять участие в кампании, необходимо иметь устройство и SIM-карту, поддерживающую технологию 4G . Нужно отметить, что абоненты Bakcell, проживающие в вышеуказанных городах, могут совершенно БЕСПЛАТНО обменять свои старые SIM-карты на новые 4G SIM-карты, посетив один из Центров Клиентского Обслуживания или ближайших дилерский магазин Bakcell в своем городе.

Бесплатные 5 ГБ интернета можно будет использовать только в сети 4G Bakcell, в течение 30 дней. Также, БЕСПЛАТНЫЙ пакет интернета объемом в 5 ГБ может быть использован только на территории вышеуказанных городов.

Более подробную информацию можно получить по ссылке https://www.bakcell.com/ru/free_5_gb_internet_on_4g_network

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89